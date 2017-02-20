Переезд торговцев из Апраксина двора начнётся в середине 2018 года

Торговцы Апраксина двора начнут освобождать Апраксин двор в Петербурге для реконструкции под многофункциональное пространство в середине 2018 года. Уже летом 2017-го Смольный выставит на торги право аренды первых трёх корпусов рынка.

Как сообщила 20 февраля глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, для переезда рассматриваются два участка – на улице Салова, 52, и на улице Руставели. Городская управляющая компания АО "Апраксин двор" уже ведёт переговоры с предпринимателями, рассказала Ирина Бабюк.

При этом к реконструкции части корпусов, расположенных по внешнему периметру квартала, Смольный рассчитывает приступить уже в этом году. Летом будут объявлены торги на аренду корпусов 54, 55 и 57 под креативные пространства. Ещё 3 корпуса – 37-38, 2 и 3 – инвесторы реконструируют за свой счёт. Они принадлежат ТК "Питер", "Людмила" и "Невская оптика". Компании разрабатывают проект по размещению в них общепита и торговли.

В этом году управляющая компания проведёт обследование территории и инфраструктуры Апраксина двора. На этом основании будет скорректирована концепция. В ней по-прежнему сохранятся апартаменты и подземное пространство. После критики губернатора Георгия Полтавченко объём жилья сократится, но незначительно, пояснила Ирина Бабюк.