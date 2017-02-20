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21.02.2017 15:46
6 Комментариев

Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок

Появление в Петербурге цивилизованных ярмарок, которые уже два года обещает Смольный вместо рынков с праздничной вывеской, снова откладывается. За неделю до вступления в силу новых правил город работать по ним не готов.
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Роман Пименов/Интерпресс

Петербургские ярмарки давно превратились в стихийные рынки, а их вид и ассортимент оставляют желать лучшего. Обнаружив это, Смольный еще в марте 2015 года утвердил новые правила их организации, но затем из-за внесения поправок в Земельный кодекс отложил начало их действия на два года. Но за это время власти города не успели оформить и оборудовать участки, а также не определились, как распределять на них места. В результате рынок объемом 2 – 3 млрд рублей может сократиться в разы, а без работы остаться более 2 тысяч человек, утверждают предприниматели.

Ярмарка у метро "Проспект Большевиков"
Ярмарка у метро "Проспект Большевиков"
Читатель "Фонтанки"

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Ярмарка у метро "Проспект Большевиков"
Ярмарка у метро "Проспект Большевиков"
Читатель "Фонтанки"

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Главной причиной деградации городских ярмарок называли отсутствие прозрачного регулирования. Сейчас место проведения и периодичность таких мероприятий отданы на усмотрение властям района. В итоге доходы от этой торговли оказались поделены между несколькими операторами, выступающими под различными юрлицами, а город на проведении таких мероприятий не зарабатывал ни копейки.

Новые правила вводят более жесткое регулирование. Они разделяют ярмарки на несколько типов, определяя, как часто они должны проводиться и чем конкретно торговать. Однако главное, что находиться они будут не где вздумается, а в местах, внесенных в схему размещения объектов нестационарной торговли (НТО), которую утверждает комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Когда два года – не срок

Закон разрешает организовывать ярмарки самим предпринимателям, арендуя участки напрямую у города. Однако в последней редакции схемы НТО таких адресов только шесть (по одному в Калининском, Красносельском, Невском, Петродворцовом, Приморском и Фрунзенском районах). Но они не очень интересны предпринимателям — покупательский поток там не позволяет сделать торговлю прибыльной.

Зато 46 адресов, включая самые лакомые кусочки, достались органам исполнительной власти – подведомственным комитету по предпринимательству учреждениям и все тем же районным администрациям. По новым правилам, они должны будут организовывать ярмарки самостоятельно. Но прежде должны получить от комитета имущественных отношений участки в безвозмездное пользование.

За неделю до 1 марта не передано ни одного, признались «Фонтанке» в комитете имущественных отношений.

Всего КИО предварительно согласовал выделение шести мест (в общей сложности 19 участков). Но кадастровый учет прошли только четыре (15 участков). Два из них – на Новосмоленской набережной напротив метро «Приморская» и на 7-й линии Васильевского острова – зарезервировал для себя Центр контроля качества, подведомственный комитету по потребительскому рынку, еще два – на пересечении Гражданского пр. и пр. Непокоренных и возле гипермаркета «Карусель» на Бухарестской улице – Управление по развитию садоводства и огородничества Петербурга.

Однако, прежде чем окончательно принять решение об их передаче, КИО еще должен дождаться заключения Центра повышения эффективности использования госимущества, который проверит, свободны ли участки на самом деле или кем-то незаконно используются.

В Смольном затягивание процесса передачи объяснили нехваткой бюджетных средств.

«Существующий порядок предоставления земельных участков требует достаточно длительного времени и является чрезмерно затратным», – сообщили в комитете по потребительскому рынку. Однако в настоящее время разрабатывается проект закона, в котором будет «предусмотрен иной механизм, существенно сокращающий время и средства бюджета», – пообещали чиновники, но подробностей не уточнили.

Но даже если предположить, что четыре откадастрированных участка все же успеют передать в срок, начать на них торговлю вряд ли кто-то сможет.

Забирая себе ярмарки, город обещал уделять особое внимание их внешнему виду. Так, Центр контроля качества планировал закупить прилавки в виде домиков, чтобы сдавать их в пользование предпринимателям. Стоимость одного оценивалась в 30 – 40 тысяч рублей, то есть оборудование площадки на 50 участников обошлось бы в 1,5 – 2 млн рублей.

По информации «Фонтанки», закупка на данный момент не произведена. По словам одного из участников рынка, это может быть связано с проблемами в их эксплуатации. «Такие конструкции ранее были приобретены для Хасанского рынка. Но потом выяснилось, что они слишком громоздкие и даже разрушают асфальт», – пояснил он.

Ответы на вопросы о том, сколько всего мест будет на городских ярмарках, как будут выбираться участники и сколько придется за них платить, предприниматели от Смольного тоже не получили.

«Ситуация напряженная. На мой взгляд, за два года, которые прошли с момента принятия поправок, можно было подготовиться. Не понятно, почему это не сделано», – комментирует исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков.

По словам генерального директора ООО «Велес» Павла Краева, в самом законе еще много неясностей. Например, чтобы орган исполнительной власти смог собирать с участников ярмарки деньги, надо прописать эти полномочия в соответствующем постановлении. «Но все равно не понятно, какими силами организовывать ярмарки — у того же ЦКК кадров явно не хватит», — комментирует предприниматель. Поэтому более вероятно, что придется все-таки нанимать оператора, но тогда надо прописывать и утверждать правила конкурса. «Ярмарочный рынок — это 2 – 3 млрд в год, и за него развернется нешуточная борьба. И я тоже буду бороться», — говорит он.

Сейчас ярмарочный рынок, по сути, находится в подвешенном состоянии. В начале 2017 года власти города объявили мораторий на торговлю по старым правилам до 1 марта. Хотя на масленичную неделю некоторые администрации сделали исключение. Например, у станций метро «Проспект Большевиков» и «Рыбацкое» предприниматели развернули палатки, сообщили читатели «Фонтанки».

Участники рынка не исключают, что после 1 марта все вернется на круги своя. «Учитывая, как много в законе недоработок, может повториться ситуация 2015 года — за день до начала действия новых правил их снова отложат», — считает Павел Краев.

В комитете по потребительскому рынку отметили, что сейчас закон перечитывают его юристы, однако от дальнейших комментариев воздержались.

Разрешение торговать по старым правилам власти города вряд ли дадут, считают предприниматели. Но если Смольный не сможет предоставить цивилизованные места, то от некрасивых и стихийных палаток петербуржцев это не избавит, считает Владимир Меньшиков. «Они просто будут работать нелегально», – считает он.

По словам финансового директора ярмарочного оператора «Радуга» Антона Новикова, участников этого рынка в последнее время прибыло. «Многие небольшие предприниматели, которые вынуждены были закрыть магазины в торговых центрах, выходят на улицу, чтобы распродать остатки», – отмечает он. Возможно, не дождавшись городских ярмарок, они переместятся на площадки, арендованные у коммерческих игроков — кинотеатров, гипермаркетов и др. Причем внешний вид и наполнение таких объектов город регулировать не сможет, как не получит и дохода.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (6)
Sulahit
21 февраля 2017 г. 16:56
Обожаю, когда одна проблема борется с другой) По теме: нафиг эти помоечные ярмарки.
Observer1960
21 февраля 2017 г. 16:40
Жаль, что автор статьи не смог разобраться в истинных причинах невозможности вступления в силу закона и объемно продемонстрировать некомпетентность профильного комитета Смольного((
Random_spb
21 февраля 2017 г. 16:21
Где был в районе порядок — там он и останется, а где коррупция — по сей день у метро все забито лотками, коробками, ларьками, автолавками.. Им никакие правила не нужны!
Udel
21 февраля 2017 г. 16:14
Сорочинская ярмарка (укр. Сорочинський ярмарок) — ярмарка, проводимая в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области (W). Вот куда могут съездить специалисты Смольного (во главе с Главным) для перенимания опыта (и покупания сала + горилки)...
***
21 февраля 2017 г. 15:57
"Не успели"? А в отпуска ходить успевают?
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