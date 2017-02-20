Почему СКА выиграет Кубок Гагарина

Хоккейный клуб СКА провел лучший регулярный сезон в своей истории. Впереди — плей-офф. «Фонтанка» рассказывает, почему армейцы с Невы имеют отличные шансы на второе в истории команды чемпионство.

Итоги выступления СКА в регулярном чемпионате впечатляют. Клуб ударно провел первый этап и занял второе место в сводной таблице Западной и Восточной конференции. Лидируя на протяжении почти всего сезона, лишь в самом конце армейцы с Невы пропустили вперед ЦСКА. Может быть, и к лучшему. В приметы можно верить или нет, но еще ни разу победитель регулярного сезона не выигрывал Кубок Гагарина.

В 60 матчах петербуржцы проиграли лишь 13 раз, в десяти из которых с разницей всего в одну шайбу и еще трижды – в две. Сложно не заметить цикличность в выступлении СКА. Петербургская команда начала сезона с поражения. Потом проигрывала примерно каждый третий-четвертый матч. В начале ноября началась суперсерия побед, продлившаяся 15 матчей и завершившаяся в середине ноября поражением от скромного «Автомобилиста». Далее команда выдала девятиматчевую серию побед, после которой наступил небольшой провал: четыре проигранные встречи подряд. На финише регулярного чемпионата СКА вернулся к тому, с чего начинал: проигрывал примерно каждый третий-четвертый матч. Налицо небольшой игровой спад. Сложно сказать, был ли он запланированным (такими откровениями способен делиться только бывший тренер СКА Игорь Захаркин), но, судя по всему, армейцы действительно готовятся выйти на второй пик формы ближе к полуфиналу Кубка Гагарина.

Феноменальное количество забитых голов – 249 (рекорд КХЛ). Феноменальная разница между забитыми и пропущенными – «+135» (рекорд КХЛ). Первые семь мест в списке лучших игроков по коэффициенту полезности (разница между забитыми и пропущенными голами в момент нахождения игрока на льду) — за хоккеистами СКА. Лучший – защитник армейцев с Невы Антон Белов («+34»). В десятке лучших бомбардиров (голы плюс передачи) петербуржцы, которые разместились со второго по пятое места, – Илья Ковальчук (78), Вадим Шипачев (76), Никита Гусев (71) и Евгений Дадонов (66). В десятке снайперов (голы) та же четверка, только заняли они места с третьего по шестое и в другом порядке: Ковальчук (32), Дадонов (30), Шипачев (26) и Гусев (24). Ковальчук также победил в номинации "самый бросающий хоккеист". На его счету 245 бросков по воротам. В среднем он совершает 4,1 бросок за игру.

Про Ковальчука стоит сказать отдельно. Мало кто верил в него после прошлого сезона. Напомним, тогда прямо перед стартом плей-офф Ковальчука внезапно вывели из состава. Пошли разговоры о том, что он вообще может покинуть команду и вернуться в НХЛ. Однако Ковальчук остался (капитанская повязка перешла Дацюку) и под руководством Олега Знарка выдал свой лучший сезон в КХЛ. Парадоксально, но в тот год, когда впервые после перехода в СКА лишился звания капитана, Илья наконец начал вести себя на льду как настоящий лидер. О его статистических подвигах мы уже упомянули. Назовем еще один. На счету Ковальчука пять победных шайб, и это седьмой показатель в лиге. Он до сих пор время от времени способен устроить какой-нибудь неприятный сюрприз своему вратарю, но процент положительных действий в этом сезоне у него в разы выше.

В пятерку самых результативных защитников как среди снайперов (11 голов, 5-е место), так и среди бомбардиров (37 очков, 4-е место) вошел Вячеслав Войнов. Его снайперские навыки также будут очень полезны на пути к Кубку Гагарина. В последнем матче сезона, против «Торпедо» (4:2), Войнов получил травму. Насколько она серьезная, не уточняется, но, по словам тренерского штаба, первые матчи плей-офф защитник пропустит.

Отлично проявил себя 21-летний вратарь Игорь Шестеркин. Перед стартом чемпионата ему, как и в прошлом году, отводилась роль сменщика Микки Коскинена, но молодой россиянин сумел своей игрой доказать, что это он сегодня первый номер СКА, а не финский голкипер. В итоге Шестеркин также занял места в пятерке лучших во всех основных статистических вратарских рейтингах: 93,7% отраженных бросков (3-е место), 1,64 пропущенных шайб в среднем за игру (4-е место) и 8 матчей на «ноль» (2-е место).

Достижения Шестеркина наиболее показательны с точки зрения выступления СКА в регулярном чемпионате. Хорошая игра на чужой половине поля для армейцев с Невы почти всегда была нормой. А вот с обороной собственных ворот проблем хватало даже в чемпионском сезоне. Заслуга 21-летнего вратаря в том, что сейчас этих проблем стало гораздо меньше, велика. Показатели Шестеркина абсолютно лучшие для вратарей СКА за все девять лет существования КХЛ. Это не может не радовать в преддверии плей-офф, в котором значимость вратаря возрастает многократно. Впервые в своей новейшей истории СКА начнет выступление в Кубке Гагарина без страха за последний рубеж.

Но всех этих индивидуальных подвигов отдельных хоккеистов не было бы без главного тренера Олега Знарка, который умудрился найти почти идеальный баланс между атакующей мощью СКА и стабильной игрой в защите. Благодаря ему с фантастической эффективностью заработала игра в большинстве. Процент реализации лишнего игрока достиг 28,5 (2-е место). По сути, каждое третье удаление соперника заканчивается голом. И это опять же лучший показатель в истории СКА.

Есть у СКА и слабые стороны. В первую очередь это игра в меньшинстве. 82,5 процента – лишь десятый показатель в лиге. Как ни удивительно, но, при всех проблемах в обороне в прошлом, лишь однажды петербуржцы играли в меньшинстве хуже: в прошлом сезоне, когда этот показатель составил 81,9 процента. Другое дело, что сейчас армейцы дают шанс сопернику разыграть лишнего игрока очень редко. За все 60 матчей СКА предоставил лишь 177 таких попыток. Это абсолютно лучший показатель, и ни одна другая команда подобной дисциплиной похвастать не может. Вывод здесь один: залог успеха в матчах против СКА — заставить армейцев удаляться. Тогда появляется реальный шанс. Например, так 3 февраля магнитогорский «Металлург» сумел обыграть петербуржцев: за 13 минут до конца третьего периода магнитогорцы проигрывали 2:4, но два подряд удаления СКА позволили им сначала перевести игру в овертайм, а затем победить по буллитам.

Есть у СКА еще одна проблема, которая проявлялась несколько раз по ходу регулярного сезона. Если играть против петербуржцев жестко, на грани фола, и иногда намеренно переходить эту грань, у них начинают возникать проблемы, как в атаке, так и в обороне. За счет подобной стратегии «Йокерит» сумел дважды обыграть СКА, чего больше не удалось пока никому в этом сезоне. Но это очень рискованная стратегия, требующая от соперника армейцев мужества и готовности много и самоотверженно играть в меньшинстве.

Способен ли на это подольский «Витязь», с которым СКА предстоит сыграть в 1/8 финала? Честно говоря, вряд ли. Если раньше этот клуб был известен исключительно своими кулачными разборками на льду, то в последние годы «Витязь» избавился от всех драчунов (заставляющий задуматься лозунг «С нами бог» остался на форме) и обзавелся негласным статусом одного из скрытых фарм-клубов СКА. В Подольске поиграло немало бывших армейцев с Невы. В начале этого сезона их было пятеро в составе. К старту плей-офф осталось двое: нападающий Максим Афиногенов и защитник Алексей Семенов – некогда не последние люди в СКА. Оба – лидеры современного «Витязя». 37-летний Афиногенов и вовсе переживает вторую молодость: 47 очков (20 голов + 27 передач) и «+13» коэффициент надежности — отличные цифры для любого хоккеиста, особенно для того, кто не сегодня, так завтра объявит о завершении карьеры.

Сказать за это «спасибо», а также за то, что «Витязь» впервые вышел в плей-офф КХЛ, стоит двум людям. Первый – главный тренер Валерий Белов. Белов сумел сделать одну из самых интересных команд нижней половины турнирной таблицы. «Витязь» прост и сложен одновременно. Каждую атаку они заканчивают броском по воротам. Играют с высоким прессингом. Стоит ошибиться – ищи шайбу в своих воротах. Коронный прием – игра в большинстве. Тут «Витязь» с показателем 25,6% третий в лиге после магнитогорского «Металлурга» и СКА.

Вторая ключевая фигура «Витязя» – вратарь Сятери Харри. Процент отбитых бросков – 92.9. Коэффициент надежности – 2.5. Но в данном случае цифры не отражают всю картину. Финский вратарь подольской команды творит чудеса практически в каждом матче. Деваться ему особенно некуда: полевые игроки не спешат ему помогать, и большую часть работы Сятери приходится делать самому. Вот цифра, которая действительно способна сказать о многом: за регулярный чемпионат голкипер «Витязя» отбил 1415 бросков. Это седьмой показатель в лиге. Для сравнения: по воротам вратаря СКА Шестеркина почти за то же количество матчей (у Шестеркина их на три меньше) нанесли 953 броска.

И все-таки шансов у «Витязя», мягко скажем, немного. В регулярном сезоне со СКА они встречались дважды, и оба раза подольские хоккеисты проигрывали армейцам с Невы с разгромным счетом: 1:5 и 4:0. Как будет на этот раз, увидим совсем скоро: первые два матча 1/8 финала пройдут в Санкт-Петербурге 21 и 23 февраля.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»