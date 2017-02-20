Дело об избиении фельдшера в Петербурге расследовали меньше недели

Уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в избиении медика скорой в Невском районе Петербурга, направлено прокурору. Следственный комитет закончил расследование в рекордно короткие сроки: менее чем за неделю.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба следственного управления СК по Петербургу, собранных доказательств уже достаточно для передачи дела в суд. Обвиняемый Виталий Гиль, напомним, находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, 15 февраля 2017 года скорая приехала по вызову в общежитие на улице Ткачей: там после употребления спиртного стало плохо мужчине. Во время оказания помощи, согласно материалам уголовного дела, нетрезвый приятель пациента набросился на женщину-фельдшера и ударил ее кулаком по голове. Пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.

В Петербурге недавно произошло еще одно нападение на бригаду скорой помощи: 45-летний водитель "Мерседеса" Самир Сеидов обвинялся в том, что 17 января на Михайловской улице напал с ножом на водителя частной скорой помощи "Петербургская неотложка" якобы из-за ДТП. Его дело тоже было расследовано достаточно быстро, всего за две недели: теперь расследование всех инцидентов на территории России, связанных с нападениями на врачей скорой, находится под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина. Мужчина признан виновным и получил два года лишения свободы условно.