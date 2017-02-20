Задержан подозреваемый в жестоком избиении школьника в Пушкине

Полиция Петербурга задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в том, что он из ревности проломил череп школьнику. Преступление было совершено в Пушкине вечером 18 февраля.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому подростку.

Пострадавший школьник, напомним, находится в реанимации больницы имени Раухфуса в крайне тяжелом состоянии. По версии следствия, драка между молодыми людьми могла произойти из-за девушки.

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