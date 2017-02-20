У «Ювелиров Северной столицы» ищут 759 миллионов рублей налогов

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по уклонению ювелирного завода от уплаты налогов. Бюджет из-за ложной информации о наличии у предприятия налоговых льгот якобы недосчитался нескольких сотен миллионов рублей.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба ведомства, кто именно предоставлял в налоговые органы информацию о праве завода на налоговые вычеты по НДС, пока неизвестно. Данные от имени завода «Ювелиры Северной столицы», принадлежащего президенту Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Тимуру Кабукаеву, поступали в ФНС с апреля 2011 года по март 2013-го. За это время завод, как предполагают в СК, сэкономил 759 миллионов рублей.

Проблемы с налоговыми выплатами в истории компании всплывают не впервые. В 2015 году налоговики уличили предприятие в намеренном использовании «проблемного» банка, из-за отсутствия средств на корреспондентском счету которого перечисленные заводом в бюджет 70 миллионов не дошли до адресата.

Годом позже завод получил судебный иск от ООО «Альфа» еще почти на миллиард рублей.