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20.02.2017 13:32

У «Ювелиров Северной столицы» ищут 759 миллионов рублей налогов

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по уклонению ювелирного завода от уплаты налогов. Бюджет из-за ложной информации о наличии у предприятия налоговых льгот якобы недосчитался нескольких сотен миллионов рублей.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба ведомства, кто именно предоставлял в налоговые органы информацию о праве завода на налоговые вычеты по НДС, пока неизвестно. Данные от имени завода «Ювелиры Северной столицы», принадлежащего президенту Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Тимуру Кабукаеву, поступали в ФНС с апреля 2011 года по март 2013-го. За это время завод, как предполагают в СК, сэкономил 759 миллионов рублей.

Проблемы с налоговыми выплатами в истории компании всплывают не впервые. В 2015 году налоговики уличили предприятие в намеренном использовании «проблемного» банка, из-за отсутствия средств на корреспондентском счету которого перечисленные заводом в бюджет 70 миллионов не дошли до адресата.

Годом позже завод получил судебный иск от ООО «Альфа» еще почти на миллиард рублей. 


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Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
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Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
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