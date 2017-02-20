Напавшего на скорую помощь бизнесмена осудили условно в Петербурге

В Петербурге приговорен 45-летний бизнесмен, напавший с ножом на бригаду скорой помощи. Самир Сеидов получил условное наказание.

Как стало известно «Фонтанке», днем 20 февраля судья Куйбышевского суда Андрей Дондик признал коммерсанта виновным в том, что 17 января 2017 года на Михайловской улице тот с ножом, используемым в качестве оружия, совершил нападение на бригаду медиков, выражаясь нецензурной бранью и угрожая убийством.

Сеидов приговорен к двум годами условно с двухлетним испытательным сроком. В прениях прокуратура не настаивала на лишении свободы. Сеидов месяц провел под стражей.