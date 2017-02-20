В ДТП под Саратовом погибли шесть человек, в том числе иностранцы

Шесть человек погибли утром 20 февраля в результате ДТП в Петровском районе Саратовской области. На трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов столкнулись две легковые машины. Причиной стал, по предварительной версии, выезд на встречную полосу.

По данным местных СМИ, среди погибших – пятеро граждан среднеазиатских государств, которые ездили к границе с Казахстаном, чтобы по требованиям миграционного режима пересечь ее.

Отметим, что одна из крупнейший аварий в этом году произошла примерно в том же месте 15 января. В ней погибли семь человек, также граждане соседних стран.

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