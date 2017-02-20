В Сочи без холодной воды остались семь тысяч человек

В городе Сочи 7 тысяч человек остались без холодного водоснабжения, сообщили 20 февраля в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Сегодня в 08:44 мск оперативному дежурному поступила информация о порыве подземного водовода холодного водоснабжения диаметром 600 мм в Центральном районе города-курорта Сочи, по улице Кубанской», — рассказали РБК в ведомстве. В МЧС отметили, что без холодной воды остались 20 улиц и три социально значимых объекта. В общей сложности водоснабжение было отключено у 7 тыс. человек.

«К месту выехала аварийная бригада ООО «Сочиводоканал» — пять человек, две единицы техники. Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. К месту направлена оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона», — подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечается на сайте «Сочиводоканала», ремонтные работы планируется завершить к 20:00 мск. Из-за прорыва подземного водовода были аварийно отключены ряд домов и учреждений.