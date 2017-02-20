Министр культуры Мединский получил "Достык" II степени
Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова провела встречу с министром культуры РФ Владимиром Мединским, сообщает 20 февраля агентство "Спутник" со ссылкой на официальный казахский сайт "Акорды".
Гульшара Абдыкаликова по поручению президента Казахстана вручила министру культуры России орден "Достык" II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Она подчеркнула, что российский и казахский народы скрепляют исторически многовековые прочные узы братства, дружбы и добрососедства. Государственный секретарь также выразила благодарность министру культуры РФ за активное сотрудничество по возвращению останков (черепа) Кейки-батыра из Кунсткамеры в Петербурге на историческую родину – в Казахстан.
Источник: Спутник
Справка:
Нурмагамбет Кокембаев (Кейки-батыр) — «степной батыр», участник Среднеазиатского восстания 1916 года против властей Российской империи и, после 1917 года, басмаческого движения против Советской власти. В сопроводительных документах Кунсткамеры об останках Кокембаева было записано следующее: «Череп знаменитого бандита казаха – Кейки, уроженца Кайдаульской волости, Тургайского уезда, казнённого в советский период». Другая запись гласила (орфография автора сохранена): «Череп знаменитого киргизского бандита Кейки Тургайского уезда, Кайдаульской волости, свирепствовавшего в степи в 22 и 23 годах. Наводил ужас своими зверствами на местное население и на переселенцев, двигавшихся из Актюбинска в Атбасар. Был очень набожен и всегда в молитвах раскаивался в преступлениях. Его бандиты участвовали в отрядах красных и в отрядах белых. Участвовал в осаде киргизами города Тургая в 1916 году. Почитается киргизами за свою храбрость и считается бандитом, несмотря на свой невзрачный вид (низкого роста, худощавый). Был неоднократно арестован, но всякий раз бежал. При поимке голову отрубили китменём и доставили в город Тургай, где она была вывешена на площади».
В Казахстане Кейки-батыр считается национальным героем и лидером в истории "национально-освободительного движения страны 1916 года", боровшимся "за свободу и независимость своей страны". В честь 125-летия со дня рождения в Аркалыке ему был установлен бюст..
В августе 2016 года вопрос передачи останков казахского национального деятеля из России на историческую родину был поднят на межгосударственном уровне, а председатель правительства России Д.Медведев дал обещание решить данный вопрос. 6 октября 2016 года череп Нурмагамбета Кокембаева был доставлен отдельным авиарейсом из Москвы в Астану.