Министр культуры Мединский получил "Достык" II степени

Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова провела встречу с министром культуры РФ Владимиром Мединским, сообщает 20 февраля агентство "Спутник" со ссылкой на официальный казахский сайт "Акорды".

Гульшара Абдыкаликова по поручению президента Казахстана вручила министру культуры России орден "Достык" II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Она подчеркнула, что российский и казахский народы скрепляют исторически многовековые прочные узы братства, дружбы и добрососедства. Государственный секретарь также выразила благодарность министру культуры РФ за активное сотрудничество по возвращению останков (черепа) Кейки-батыра из Кунсткамеры в Петербурге на историческую родину – в Казахстан.