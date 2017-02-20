Navis Development Group принял участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоялось в минувшие выходные 18-19 февраля 2017г в петербургском СКК. Выставка стала юбилейной и прошла уже в 60й раз.

Компания Navis Development Group представила на выставке проекты формата «Европейские пригороды» – малоэтажные комплексы «Итальянский квартал», «Шотландия», «Щегловская усадьба». На мероприятии компания представила стенд с образцами отделочных материалов, которые применяются в финальной отделке квартир. Прямо с выставки, заинтересованные в покупке квартир от компании NDG, отправились на экскурсию в ЖК «Итальянский квартал» – 18 февраля и в ЖК «Шотландия» – 19 февраля, где смогли посетить шоурум с отделкой и меблировкой.

После официального открытия выставки, стенд компании Navis Development Group посетили Александр Иванович Вахмистров, координатор "Национального объединения строителей" по Санкт-Петербургу и Игорь Святославович Кокарев, Заместитель председателя Жилищного Комитета Санкт-Петербурга, познакомились с работой стенда компании и очень заинтересовались проектами формата «Европейские пригороды», технологией строительства и европейскими планировками квартир.

На выставке были представлены европейские форматы квартир в ЖК «Шотландия» и ЖК «Итальянский квартал»: двухуровневые варианты, квартиры с террасой, с садом, с ванной с окном, с эркером, квартиры с камином. Для того, чтобы посетители выставки смогли в полной мере ощутить прелесть квартиры с террасой, на стенде компании была организована импровизированная зона террасы с плетеным подвесным креслом. По мнению участников рынка, это первое предложение в своем классе по доступной стоимости. Ранее двухуровневые квартиры, квартиры с террасами и камином были представлены только в бизнес и премиум сегментах.

Агентство недвижимости «МЕТРЫ» – эксклюзивный продавец квартир в проектах формата «Европейские пригороды» разработал несколько специальных акций: «0% первый взнос», «15 месяцев ипотека без платежей» и 1 кв.м. в подарок. Таким образом любой работающий человек может позволить себе приобрести квартиру от Navis Development Group, выбрав наиболее подходящие условия.

В рамках мероприятия компания Navis Development Group приняла активное участие в деловой программе выставке. Посетители выставки смогли узнать о самых актуальных тенденциях на рынке строящегося жилья, о стоимости, вариантах квартир с уникальными характеристиками.

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