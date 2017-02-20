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20.02.2017 12:52

Москва ответила на обвинения в участии в попытке переворота в Черногории

Обвинения в том, что российские государственные органы участвовали в попытке переворота в Черногории, являются «голословными». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает 20 февраля РИА Новости.

По его словам, эта новость «стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны». Лавров упомянул среди них хакерские атаки, вмешательства в избирательные кампании «большинства западных стран» и связи администрации Трампа с российскими спецслужбами.​

Лавров заявил, что «ни одного факта» по поводу этих обвинения «предъявлено не было».

Так он прокомментировал обвинения специального прокурора Черногории Миливойе Катнича. По его словам, за попыткой переворота «стояли российские националистические структуры». Он добавил, что «теперь мы знаем, что в них принимали участие российские государственные органы».

Сам переворот должен был произойти 16 октября 2016 года. Во главе группы стоял российские гражданин Эдуард Широков, добавил прокурор.

Источник: РБК


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