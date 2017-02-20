Компания из Вьетнама готова вложить 670 млн в реконструкцию особняка Протопопова под отель

Компания "Центр АТР-Сайгон" подала концессионную инициативу по реконструкции особняка на Васильевском острове в Петербурге под гостиницу уровня 3 звезды. Она готова провести работы за 70 месяцев.

Как сообщила "Фонтанке" 20 февраля глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, компания, учреждённая инвесторами из Вьетнама, предложила реконструировать особняк на Среднем проспекте, 40, построенный в середине XIX века. Площадь здания – 3,5 тысячи кв. м.

"Центр АТР-Сайгон" предложил арендовать здание на 43 года. При этом 27 месяцев компании потребуется на проектирование, ещё 43 – на реконструкцию. Решение о заключении концессионного соглашения пока не принято.

Кроме того, комитет намерен предложить развитие отелей уровня 3 – 4 звезды корейскому оператору Lotte. В этом году она должна ввести в эксплуатацию пятизвёздочный отель в переулке Антоненко.