Смольный подпишет концессионное соглашение с ФК "Зенит" о передаче стадиона на Крестовском к 1 августа

"Зенит" направил в комитет по инвестициям условия заключения концессионного соглашения для эксплуатации нового стадиона на Крестовском острове в Петербурге. Подписание соглашения должно состояться до 1 августа.

Как сообщила "Фонтанке" глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк 20 февраля, пока комитет готовит замечания к предложению клуба "Зенит". "К 15 марта мы подготовим окончательную финансовую модель. Мы рассчитываем, какой будет стоимость эксплуатации, что войдёт в перечень работ по капитальному ремонту на следующие 49 лет и работы по подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года", – рассказала Ирина Бабюк.

Основные условия останутся теми же. Город передаст стадион в аренду на 49 лет по ставке 1 рубль в год. Кроме того, "Зенит" профинансирует работы по подготовке к чемпионату стоимостью 500 млн рублей.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016 года. Работы по пусконаладке оборудования и созданию зоны контроля доступа завершатся к концу марта. После этого стадион будет на несколько месяцев передан ФК "Зенит" на условиях безвозмездного пользования.