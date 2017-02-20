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20.02.2017 12:32

Петербуржцы пытались нелегально перевезти в Финляндию 15 человек, но попались

Прокуратура Петроградского района Петербурга направила в суд дело о взятке в 4 тысячи долларов США, которую Александр Булатов и Аскер Моллаев, по версии следствия, предложили должностному лицу за помощь при переправке 13 взрослых и двух детей из России в Финляндию.  

Как сообщает 20 февраля горпрокуратура, Булатову вменяется дача взятки, а Моллаеву только пособничество при ее передаче. По версии следствия, осенью 2016 года Булатов сначала нашел себе помощника в лице Моллаева, потом созвонился с оперативником и договорился о встрече. Также была оговорена сумма взятки — по 300 долларов за пересечение границы взрослым мигрантом и по 100 с двоих детей, всего 4100 долларов.

В назначенный час Булатов и Моллаев приехали на встречу с сотрудником правоохранительных органов и передали ему около 250 тысяч рублей. Однако вместо того, чтобы помочь мигрантам незаконно пересечь границу РФ, сотрудники пограничного управления задержали обоих мужчин.

Дело передано в Петроградский районный суд.

 


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