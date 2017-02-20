В Петербурге задержали душителей таксиста Uber
Двоих мужчин, которые пытались задушить таксиста Uber, а затем угнали его машину, оперативники задержали в Петербурге.
Мужчин нашли в одном из домов на улице Кржижановского.
Подробнее на 47news.
Двоих мужчин, которые пытались задушить таксиста Uber, а затем угнали его машину, оперативники задержали в Петербурге.
Мужчин нашли в одном из домов на улице Кржижановского.
Подробнее на 47news.
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