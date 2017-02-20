ЦБ повторно отключил банк "Пересвет" от своей платежной системы

ЦБ РФ снова отключил от системы банковских срочных электронных платежей (БЭСП) банк «Пересвет» (основной акционер – РПЦ), сообщает «Прайм».

Агентство напоминает, что, как правило, после отключения от БЭСП банки лишаются лицензии. «Пересвет» отключали от системы в октябре 2016 года. В том же месяце ЦБ ввел в кредитной организации временную администрацию.

В начале февраля стало известно о возможных проблемах с санацией «Пересвета». По данным РБК, не все кредиторы согласились с механизмом конвертации требований в субординированные облигации.

Отрицательный капитал банка к 1 января 2016 года составлял 45,8 млрд рублей. Сообщалось, что счета в «Пересвете» были у «Интер РАО», «РусГидро», а также у Московской патриархии.

РПЦ ранее принадлежало в банке 36,5% голосующих акций, в феврале принадлежащий Торгово-промышленной палате РФ «Экспоцентр» увеличил долю таких бумаг с 24,4% до 42,3%. Доля РПЦ снизилась до 27,5%.