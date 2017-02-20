Сергей Боярский сменит профиль в Думе с культурного на экологический

Депутат Государственной думы РФ от Петербурга Сергей Боярский покидает парламентский комитет по культуре. По утверждению единоросса, причиной этому стала не критика Министерства культуры.

«Хочется расширить круг вопросов, с которыми буду работать. С культурой мне всё понятно, я останусь в экспертном совете и буду продолжать курировать все вопросы. Кроме того, в повестке ОНФ (Общероссийского народного фронта. — Прим. ред.) сфере экологии уделяется большое внимание, а я активно участвую в их проектах», – сообщил единоросс.

Напомним, что ранее Боярский критиковал деятельность Министерства культуры по ряду вопросов: в частности, выступил против объединения РНБ и РГБ, против увольнения директора Цирка на Фонтанке. Говоря о ситуации по передаче Исаакиевского собора, Боярский заявил, что конфликт вызвал раскол в обществе.

«Министр очень болезненно реагирует на любую критику, лично у меня нет никаких конфликтов с ним, я действую исключительно в интересах города и избирателей. То, что моя позиция по вышеуказанным вопросам неудобна министерству, – может быть», – сообщил Боярский, отвечая на вопрос, не конфликт ли с Владимиром Мединским стал причиной его ухода.

По словам Боярского, переход будет осуществлен в ближайшее время. Пока на сайтах комитетов значится старый состав.