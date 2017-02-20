СМИ узнали подробности пересмотренного указа Трампа о мигрантах

Проект пересмотренного указа президента США Дональда Трампа о мигрантах снимает запрет на въезд в страну с обладателей грин-карт и американских виз, а также с тех, кто имеет второе американское гражданство. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США.

Новый проект миграционного указа запрещает въезд в США выходцам из тех же семи стран, которые фигурировали в его первоначальной версии: Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии.

При этом пересмотренный проект документа не обязывает власти выделять и отклонять заявки на получение американской визы от сирийских беженцев.

Как сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, окончательная версия документа будет опубликована в ближайшее время.