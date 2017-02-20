Посол КНДР: Убитый в Малайзии не является братом Ким Чен Ына

Посол КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоль выразил недоверие малайзийскому расследованию по факту убийства гражданина Северной Кореи, передает 20 февраля Reuters.

По данным посла, убитый не является братом главы КНДР Ким Чен Ына, его имя Ким Чхоль.

«Прошло семь дней с момента инцидента, но не предоставлено никаких доказательств о причинах смерти, мы не можем доверять малайзийской полиции. Посольство определило личность убитого — это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте», — заявил посол.

Ранее посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что Пхеньян «категорически отвергает» результаты вскрытия тела Ким Чон Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына, а также призвал Куала-Лумпур немедленно вернуть тело северокорейской стороне.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, предварительно называемая причина его смерти – действие отравленных игл. О его кончине стало известно на следующий день.