Депутат Федоров обвинил Дмитрия Киселева в участии в «антипрезидентском заговоре»

Основатель Национально-освободительного движения (НОД) депутат Госдумы Евгений Федоров заявил о намерении подать иск в суд в отношении ведущего передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» и ​генерального директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Об этом депутат сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Наши юристы посмотрят. Если там есть возможности юридического характера, они будут использованы», — сказал он. По его мнению, Киселев «за государственные деньги снижает возможности России в переговорной позиции с США и дальнейшей ситуации на выборах президента». «По сути [Дмитрий Киселев] участвует в антипрезидентском заговоре», — заявил Федоров.

Ранее, 15 февраля, у здания агентства «России сегодня» прошла акция протеста, которую организовали участники НОД. В руках активистов были плакаты с лозунгами: «Киселев, вы трампоман» и «Нет культу Трампа в наших СМИ».

Обвинения в «трампомании» Дмитрий Киселев назвал «глупостью и информационным шумом». «Мы как-то в России мягко и со снисхождением относимся к привычно всплывающим у нас малахольным политикам и общественным деятелям», — заявил он. По мнению Киселева, «за всеми этими вывертами и эпатажем ничего содержательного и нет».