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13:47 20.02.2017
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20.02.2017 11:55

Инвестируем с умом

Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
Инвестируем с умом
Инвестиционная Академия

Например, в нашей стране курс доллара США бросало в крайности в течение всего прошлого года: от 83 руб. в начале до 63 руб. в конце. Такие условия экономической неопределенности заставляют всё больше россиян задуматься о дополнительных способах вложения средств и заработка.

Один в поле воин

Те, кто предпочитают самостоятельно стоять у руля своего финансового благополучия, выбирают трейдинг. Суть трейдинга проста: купить дешевле сейчас, чтобы продать дороже потом. Например, даже в нормальных условиях колебания курса доллара могут составлять пару рублей в день. А представьте, что речь идёт о действительно больших суммах. Даже небольшое изменение курса способно принести ощутимые дивиденды.

Одним из главных преимуществ самостоятельной работы на финансовых рынках является ее доступность. Фактически, всё, что нужно – это интернет-соединение и надёжный брокер. Валютный рынок работает в любое время дня и ночи (кроме субботы и воскресенья), поэтому трейдер может ориентироваться на собственные предпочтения: кто-то уделяет торговле всего несколько минут в день, а кто-то проводит часы перед терминалом, совершая множество сделок. Трейдинг вполне реально совмещать с основной работой – торговать можно в свободное время из дома.

Помимо прочего брокеры предоставляют своим клиентам бесплатный доступ к аналитическим сервисам. Ежедневно можно пользоваться обзорами рынков, экспертными мнениями, прогнозами инвестиционных советников и другими сервисами, которые позволят грамотно оценить экономическую ситуацию и принять верное решение относительно будущей сделки. А для того, чтобы трейдеры могли уверенно ориентироваться в этом информационном потоке, существуют специализированные образовательные центры, такие как Инвестиционная Академия Альпари.

Доверяем как себе

Что же касается инвестирования, то тут большинство наших сограждан придерживаются весьма консервативных взглядов. Самым популярным инструментом до сих пор остаётся банковский вклад, несмотря на то, что процентные ставки практически перестали покрывать инфляцию. В это же время на рынке существуют инвестиционные продукты, о которых широкая общественность просто не знает.

Например, сервис ПАММ-счёт, который уже успел зарекомендовать себя как весьма эффективный инструмент для получения прибыли среди инвесторов. Доходность по нему может в разы превышать прибыльность вкладов. Сервис в первую очередь будет интересен тем, у кого нет свободного времени на вдумчивое знакомство с трейдингом. Принцип работы ПАММ-счета достаточно прост: сделки на валютном рынке совершает опытный трейдер, а инвесторы участвуют лишь деньгами. За процесс торговли от выбора стратегии до покупки-продажи конкретной валюты отвечает трейдер, управляющий ПАММ-счётом, клиенты же выбирают, когда вложить и, соответственно, когда снять средства со счёта. Важнейшей особенностью является то, что трейдер обязательно инвестирует в торговлю свои личные средства. Это дополнительно мотивирует его на достижение лучших результатов и гарантирует обдуманность его действий.

Тем не менее, для достижения максимальных результатов как в самостоятельном трейдинге, так и инвестировании необходимо понимать особенности функционирования валютного рынка. Получить необходимые знания можно, посетив занятия Инвестиционной Академии Альпари, где предлагают большой выбор очных и дистанционных образовательных курсов разного уровня сложности. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам сориентироваться на валютном рынке и сделать первые шаги к успеху.

 

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20.02.2017 11:55

Инвестируем с умом

Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02

«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»

«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
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Navis Development Group
20.02.2017 12:57
Navis Development Group принял участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоялось в минувшие выходные 18-19 февраля 2017г в петербургском СКК. Выставка стала юбилейной и прошла уже в 60й раз.
Инвестиционная Академия
20.02.2017 11:55
Инвестируем с умом
Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
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17.02.2017 18:30
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17.02.2017 10:11
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