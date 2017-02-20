Самолет упал на жилой квартал в США; пострадал один человек

В городе Бейонн штата Нью-Джерси в США в результате падения небольшого самолета в жилом квартале пострадал пилот. Об этом сообщили 20 февраля в экстренных службах города, передает CBS New York.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, упавший самолет был Piper PA-28, который вылетел из Лонг-Айленда. Он принадлежал летной школе Куинса.

По данным CBS, за штурвалом был 56-летний Джордж Петтуэй, который был единственным, кто находился в воздушном судне. Он попросил помощи, когда пролетал около статуи Свободы. Пока неизвестно, из-за чего упал его самолет.

Самолет сделал крутой поворот, чтобы не упасть на заправку для автомобилей, и рухнул на землю, оборвав электрические провода. В результате падения самолет повредил несколько припаркованных автомобилей, где, к счастью, никого не было.

В ночь на 20 февраля в США также упал еще один частный самолет. Как сообщает телеканал NBC 10, в результате падения легкомоторного самолета на гольф-корт в штате Пенсильвания пострадали два человека.

Самолет упал на гольф-корт Butter Valley и сломался пополам. Два человека, которые находились внутри воздушного судна, получили легкие ранения и были доставлены в больницу для обследования.