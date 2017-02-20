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21.02.2017 09:00

КЕЙ рассказал о трендах развития ТВ

КЕЙ рассказал о трендах развития ТВ
КЕЙ

Цифровой ритейлер КЕЙ проанализировал ключевые тенденции на рынке телевизоров и рассказал, какие новинки ждать в 2017 году.

В конце 2016 года крупнейшие игроки  рынка заявили о своих планах отказаться от поддержки 3D в новых моделях ТВ. Причиной послужило отсутствие контента, высокая стоимость его производства и низкое качество реализации. В приоритет вышло развитие технологии HDR — расширенного динамического диапазона, позволяющего приблизить созданное изображение к тому, что видит человек в действительности. Последние модели телевизоров с поддержкой 3D еще доступны в сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ. Среди же моделей с поддержкой HDR цифровой ритейлер рекомендует обратить внимание на – Samsung UE-55KU6300UXRU. Функция HDR Premium при просмотре HDR контента позволяет разглядеть детали в светлых участках изображения, которые не были видимы раньше.

На крупнейшей выставке потребительской электроники CES2017 компания Sony показала новые 4K HDR OLED телевизоры серии A1E. Ключевая особенность этой новинки – уникальная аудио-система: фактически динамиком является сам экран телевизора. В продажу новинки еще не поступили. Но для любителей качественного звука цифровой ритейлер КЕЙ предлагает достойную альтернативу — модели 2016 года: LG 55UH671V Titan (с эффектом 7-канального звука), Philips 55PUS7101/60 (с мощным процессором обработки звука) и  Sony KD-50SD8005BR2, обеспечивающий объемный кинематографический звук, реалистичность и плавность звучания благодаря технологиям ClearAudio+, Clear Phase и S-Force Front Surround.

К числу общих тенденций развития ТВ также  относится отказ от рамок и стремление сделать телевизор еще более тонким. Изображение на таком телевизоре, как будто, висит в воздухе. Эффект становится еще более впечатляющим с учетом яркой и контрастной картинки. В этом направлении существенно продвинулась корейская компания LG, которая продемонстрировала новую модель телевизора Signature 4K OLED W с толщиной корпуса всего в 2,57 миллиметра. Диагональ такого экрана составляет 65 и 77 дюймов.

Телевизоры с узкими рамками и большой диагональю широко представлены в ассортименте КЕЙ. Наиболее интересны в этом отношении топовые модели Samsung, Sony и LG.

 

 


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