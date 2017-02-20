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20.02.2017 11:05

В СМИ подсчитали, что Украина оказалась в числе крупнейших покупателей еды из России

По итогам прошлого года Украина оказалась в числе крупнейших покупателей российских продуктов питания, сообщает 20 февраля RNS со ссылкой на печатные СМИ.

Так, почти 30% российского экспорта пива и мяса приходится на данный момент на Украину. При этом источники издания в российских производственных и торговых компаниях заявили, что данные продукты отправляются в Донбасс.

По данным Федеральной таможенной службы России, поставки пива за указанный период выросли в 1,5 раза. Поставки мяса и субпродуктов в 2016 году составили 47,893 тонны.

В свою очередь госслужба статистики Украины считает, что в периоде с января по ноябрь 2016 года импорт мяса из России в Украину уменьшился более чем в 40 раз.

Источник: "Газета.ру"


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