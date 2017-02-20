ВЦИОМ: Россияне высказались за нейтралитет в украинском конфликте

Жители России готовы поддержать жителей Донбасса едой и одеждой, но в конфликт предпочли бы не вмешиваться, сообщает 20 февраля ВЦИОМ.

Об отношении к ситуации в Донбассе Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил россиян в начале февраля. Результаты показали, что с 2014 года количество тех людей, которые хотели бы, чтобы Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики независимыми государствами, выросло с 13 до 24 процентов, но все же большее число россиян, 36%, считают, что Россия должна сохранить нейтралитет. Лишь 4 процента готовы помочь киевским властям восстановить контроль над регионом.

На вопрос о несоблюдении минских соглашений респонденты с небольшим разбросом отвечали, что России стоит придерживаться дипломатического пути или давить на Киев (по 16 процентов), 19% считают, что нашей стране ничего не надо с этим делать, 11% видят необходимость в том, чтобы поддержать Донбасс. Однако большинство опрошенных, 39 процентов, вовсе не смогли выразить свою точку зрения на эту ситуацию.

Стоит ли прекратить поддерживать жителей Донбасса, чтобы улучшить отношения с Украиной и Западом, — за два года мнение жителей России почти не изменилось, 59 процентов опрошенных на стороне представителей ДНР. Еще 12 хотели бы улучшить взаимоотношения с другими государствами и готовы ради этого прекратить поддерживать жителей ДНР и ЛНР, и 15% не хотят улучшений во взаимодействии с Украиной. 82% опрошенных не против того, чтобы на территорию ДНР и ЛНР из России за счет бюджета поставляли гуманитарную помощь и только 14% этого бы не хотели.

Напомним, обострение ситуации в Донбассе началось в январе 2017 года, когда украинская армия попыталась перейти в наступление. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.