Спецпрокурор Черногории заявил об участии «российских органов» в попытке госпереворота

Некоторые «российские госорганы» якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в Черногории в октябре 2016 года, заявил главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич, передает 20 февраля РИА Новости.

По словам Катнича, подобные выводы черногорских властей сделаны на основе показаний фигурантов дела и данных их разговоров. Прокурор утверждает, что во главе группы, которая планировала переворот в стране, включая убийство тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича и предотвращение вступления страны в НАТО, стоял гражданин России Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков.

«Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности», — подчеркнул Катнич.

Помимо этого специальный прокурор добавил, что один из главных заговорщиков, Александр Синджелич, который в настоящее время имеет статус сотрудничающего со следствием свидетеля, до указанных событий посетил Москву по приглашению Широкова для проверки на возможность участия в операции.

«За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано», — заключил Катнич.