Напавшего на "скорую" бизнесмена начинают судить в Петербурге

В Петербурге 20 февраля начинается суд над бизнесменом, напавшим с ножом на врачей скорой помощи. Самир Сеидов обвинен в угрозе убийством и хулиганстве.

Как сообщает Куйбышевский суд, сегодня пройдет первое заседание по делу месячной давности. На Михайловской улице 45-летний гендиректор компании «Интерфудлоджик» на своем «Мерседесе» спровоцировал конфликт с экипажем частной скорой помощи «Петербургская неотложка». По версии Сеидова, использовать нож для устрашения медиков его вынудило столкновение автомобилей.

Бизнесмен обвинен в хулиганстве (статья 213 УК) и угрозе убийством (119-я УК). Его доставят в суд из СИЗО.

После инцидента на Михайловской глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным по всей стране защищать врачей скорой помощи от нападений. Расследование дела Сеидова уложилось в две недели.