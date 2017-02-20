В Петербурге мошенники орудовали под видом полицейских

Двоих мужчин, вероятно, причастных к обману пенсионерки в Невском районе Петербурга, задержали сотрудники уголовного розыска. По данным «Фонтанки», в квартиру потерпевшей мошенники проникли под видом сотрудников полиции.

Как сообщает 20 февраля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у каждого участника криминального дуэта была своя роль — один звонил и договаривался о встрече, а второй под разными предлогами проникал в квартиры пожилых петербуржцев.

Как стало известно «Фонтанке», 16 февраля в гости к 77-летней женщине злоумышленник наведался под видом сотрудника полиции. Его подельник по телефону заранее обескуражил пенсионерку якобы проводимыми «оперативно-разыскными» мероприятиями, после чего старушка послушно предъявила к осмотру всю имеющуюся в доме наличность. Добычей преступников стали 155 тысяч рублей, а пенсионерка обратилась за помощью к настоящим полицейским.

Вскоре подозреваемых задержали. Сообщается, что им 31 и 26 лет, нигде не работают. В 2012 году они уже были осуждены за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Невском районе с начала года была совершена серия аналогичных преступлений. Так, 27 января на проспекте Солидарности звонивший пенсионерке злоумышленник представился «полковником полиции». Пришедший от него «подчиненный» огорошил пожилую женщину, что она – соучастница наркоторговцев. Пенсионерку вынудили достать деньги, чтобы гость смог «переписать номера» имеющихся в доме купюр. Пока петербурженка мыла руки для дактилоскопии, мошенник ушел вместе со сбережениями.

Двумя днями ранее мошенники действовали в обратном порядке — сначала сняли отпечатки, а потом отправили потерпевшую в ванну. Из квартиры пропало 305 тысяч.