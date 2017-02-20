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20.02.2017 10:27
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Комитет по промышленной политике Смольного покинет еще один запред

Комитет по промышленной политике и инновациям Петербурга покинул заместитель председателя Алексей Васильев. По информации «Фонтанки», 17 февраля было его последним рабочим днем. Чиновник переходит в Москву, в структуру, связанную с Росимуществом.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что первый зампред комитета по промышленной политике Михаил Пензиев 14 февраля был назначен заместителем главы Росимущества. Позже стало известно, что его место займет Иван Складчиков, который сейчас является зампредом комитета по инвестициям.

 


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