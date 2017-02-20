Петербургского бизнесмена будут судить за попытку скрыть счет от приставов

Задолжавший партнеру по бизнесу 2,5 миллиона рублей владелец компании по прокату автобусов в Петербурге попытался скрыть от судебных приставов счет, на котором было достаточно денег для погашения долга.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу, счет нашли приставы Адмиралтейского района. После решения суда о выплате долга 500 тысяч со счета ООО «Эксима» были переведены юрлицу, выигравшему иск. Тогда же бизнесмен Игорь Зарапов ухитрился открыть новый счет, на котором и хранилась большая часть доходов компании по прокату автобусов.

В итоге деньги отдали тем, кому они полагались, а против генерального директора ООО «Эксима» возбудили уголовное дело за неисполнение приговора суда.