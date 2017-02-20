Может ли опера объединить людей с разными политическими взглядами?

20.02.2017 10:14

20 февраля. В 1907 г. в этот день в Мариинском театре состоялась премьера оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Опера была принята с восторгом и восхитила людей с самыми разными политическими взглядами. Почему так произошло, рассказывает Константин Ранкс.

20 февраля 1907 года в Мариинском театре состоялась премьера четырнадцатой оперы русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Опера была принята с восторгом. Либретто оперы даже хотели представить к Пушкинской премии, но она формально не попадала под ее критерии. Тем не менее — опера очень понравилась.

Эта опера связывает в одно целое две разных народных легенды — непосредственно о невидимом граде Китеже и о святой Февронии Муромской. Появление этих легенд относится к разному времени, да и в опере в известной мере они являются лишь опорой нового сюжета.

В опере Феврония олицетворяет силу любви и всепрощения, а град Китеж — это аналог мистического существования, которое дается тем, кто любит свою родину, свой народ, и не взирая ни на что сражается за него. Господь скрывает град Китеж от взоров татарского войска, и город преображается — он становится своего рода совершенством. Это не смерть — это идеальный мир.

Примечательно, что опера восхищала людей с самыми разными политическими взглядами. В ноябре 1918 года, через год после большевистской революции она заново ставиться на сцене Петроградского театра оперы и балета, в 1926 году — новая постановка в Большом театре, в Москве. А затем — еще одна в 1934-ом. Во всех этих случаях опера позиционировалась как народная легенда, о благородстве, верности отчизне и большой любви.

Но эта опера многократно ставилась в те годы и за пределами Советского Союза. В том же 1926 году она была поставлена в Барселоне — на русском языке, в Риге, причем были две версии оперы, а так же в Париже. Концертные исполнения оперы в том же году на русском языке прошли в Лондоне, на сцене театра «Ковент-гарден».

В 1929 году, опять же на русском языке опера прошла в Буэнос-Айресе, в 1933 — в Милане, в театре «Ла Скала», через год в Брно, в 1935 в Загребе и Дуйсбурге, в 1936 — в Филадельфии и Нью-Йорке, так же на русском языке. В последующие три года, до начала Второй мировой войны опере рукоплескали в Каунасе, Берлине, Праге, Брюсселе и других городах.

Европейские музыкальные специалисты отмечали что опера удивительно хорошо сбалансирована в отношении музыки и текста. Интересный сюжет, весьма экзотический для европейского зрителя — и в период, когда было модно увлечение эзотерикой — все это объясняет симпатии к этой опере.

А для русской эмиграции — это была сказочная повесть об оставленной родине, о том, что где то, может быть в душах эмиграции сохранилась их старая Россия — как этот исчезнувший и преобразившийся град Китеж.

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