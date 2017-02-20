Комитет по строительству расторгает контракты на миллиард

Уведомления о расторжении четырех контрактов общей стоимостью 1 млрд рублей направил подрядчикам комитет по строительству Петербурга. Ведомство не устроили работы по строительству Комендантского и Богатырского проспектов, а также детского сада в Зеленогорске и жилого дома в Колпино.

Информация о расторжении контрактов была опубликована на сайте госзакупок вечером 17 февраля. Как следует из документов, два контракта на 630 млн рублей теряет «МК-20СХ». Компания должна была реконструировать Богатырский проспект от Гаккелевской до Байконурской улицы и построить продолжение Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы.

«МК-20СХ» сорвала сроки работ. Подрядчик не освоил в срок 130 млн рублей авансов. При этом срок банковской гарантии «Пересвета» уже истек. Первоначально участки Комендантского и Богатырского проспектов планировали сдать еще в 2013 – 2014 годах.

Кроме того, комитет расторгает контракт с «КапиталГрупп» на строительство жилого дома на улице Красных Партизан в Колпино. В ноябре суд ввел наблюдение в компании. К ней уже поданы требования на 280 млн рублей.

«КапиталГрупп» не освоил 7,8 млн рублей авансов. У Мико-банка, гарантировавшего их возврат, еще в марте 2016-го отозвали лицензию.

Компания «Эшелъ» не справилась со строительством детского сада на улице Мира в Зеленогорске. Она отстала от графика стройки, не освоив 2,9 млн рублей. Гарантию фирме предоставлял Тимер-банк.

В конце прошлого года «Эшелъ» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за разрыва контракта на реставрацию Варваринской церкви в Карелии.