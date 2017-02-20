На Новаторов погрузчик переехал пенсионера после конфликта из-за эвакуированного "БМВ Х-5"

В петербургскую больницу в тяжелом состоянии доставлен житель Калининграда, который пытался остановить эвакуатор. «Фонтанка» нашла свидетелей, рассказавших, как владелец бился за свой "БМВ Х-5". Переехав мужчину, погрузчик уехал, но его заставил вернуться проезжающий мимо очевидец. Наша информация подтверждается фотографиями с места ДТП.

По информации «Фонтанки», около пяти вечера 19 февраля у дома 17 по бульвару Новаторов в Кировском районе эвакуатор погрузил неверно припаркованный "БМВ Х-5". Увидев это, водитель иномарки встал перед эвакуатором, пытаясь договориться с работниками.

По данным нашего издания, один из тех, кто находился в салоне погрузчика, вышел и постарался освободить путь. Между ним и хозяином иномарки произошел конфликтный разговор: нарушитель ПДД, оттолкнув оппонента, подбежал к эвакуатору, открыл пассажирскую дверь и попытался забраться в кабину.

Как рассказал нам собеседник, непосредственно наблюдавший за этой сценой, «эвакуаторщик стартанул, мужчина сорвался и угодил под задние колеса».

Скорее всего, водитель погрузчика не почувствовал, что переехал человека, и двинулся дальше. Однако проезжающий мимо петербуржец метров через триста догнал эвакуатор и объяснил водителю, что случилось. Тот вернулся.

Фото: Читатель "Фонтанки"

Вскоре на место ДТП прибыли "скорая" и наряд ГИБДД. Пострадавший в тяжелом состоянии был направлен в городскую больницу №26 на улице Костюшко. Им оказался 51-летний военный пенсионер из Калининграда.

В отношении 32-летнего водителя эвакуатора был составлен соответствующий материал, где указано, что он работает на частного индивидуального предпринимателя, а его водительскому стажу уже 15 лет. По данным «Фонтанки», в протоколе сотрудников дорожной полиции указано: «...совершил наезд на пешехода, пытающегося воспрепятствовать движению эвакуатора».