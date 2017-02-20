В РФ авиадебоширам запретят летать в течение трех лет

В Госдуме подготовили законопроект, предполагающий создание единого реестра пассажиров, которым запретят пользоваться самолетами.

Об этом пишет 20 февраля "Коммерсантъ". По данным газеты, профильный комитет Госдумы по транспорту согласовал поправки к Воздушному кодексу, в соответствии с которыми лица, представляющие угрозу для полета или других пассажиров, будут занесены в специальный реестр.

Суть процедуры заключается в том, что в случае нарушения правил на воздушном судне экипаж составит соответствующий акт. Затем информация о пассажире будет передана в Росавиацию, которая и включит дебошира в "черный список". После этого нарушитель три года не сможет пользоваться услугами авиаперевозок.

Отмечается, что реестр будет опубликован на сайте Росавиации.