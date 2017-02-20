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20.02.2017 09:33

План Артеменко: Российские отчисления за аренду Крыма пойдут на восстановление Донбасса

Украинский народный депутат Андрей Артеменко, который представил Белому дому план по заключению мира между Украиной и Россией, рассказал детали своего предложения. Об этом сообщает издание «Страна.Ua».

Ранее газета The New York Times сообщила, что за неделю до того, как экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн ушел в отставку, ему представили план по снятию санкций с России через урегулирование ситуации на Украине. Его автором выступил украинский депутат Андрей Артеменко. В интервью украинскому изданию он подтвердил существование этого плана.

По словам депутата, план предусматривает несколько пунктов. Первый — проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма «в аренду» России на срок 30–50 лет (в статье NYT фигурировала цифра 50–100 лет. — Прим. ред.).

«По истечении этого срока в Крыму проводится референдум под контролем международных структур, на котором и решается окончательно вопрос принадлежности полуострова», — сказал Артеменко.

Второй пункт плана предусматривает возвращение Донбасса в состав Украины.

«При этом принимается амнистия по отношению ко всем, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления. Граница передается Украине. Но перед этим дается 72 часа свободного коридора на выход тем, кто не захочет жить в Украине», — отметил депутат.

Далее, по словам Артеменко, проводится референдум об особом статусе Донбасса, а также создается фонд его «возрождения».

«От России в этот фонд идут платежи, которые она платит за аренду Крыма. После выполнения этого плана санкции с России снимают. Ее отношения со странами Запада восстанавливаются», — заключил Артеменко.

По словам депутата, план предусматривает, что Украина становится официально нейтральным государством: не вступает ни в НАТО, ни в ЕС, ни в Таможенный союз и в итоге «становится восточноевропейской Швейцарией».

Источник: "Газета.ру"


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