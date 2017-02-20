Подростку в Пушкине могли проломить голову из ревности

Одноклассник пострадавшего вечером 18 января в Пушкине подростка сообщил правоохранительным органам, что в реанимации его друг мог оказаться из-за девушки. Предполагаемый ревнивец — ученик старших классов.

Как стало известно «Фонтанке» 20 февраля, череп семикласснику мог пробить 16-летний юноша. Он четыре раза ударил парня по голове, после чего убежал во дворы. Как объяснил в полиции 13-летний школьник, его друг ухаживал за девушкой, которая, судя по всему, нравилась не только ему.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Напомним, семиклассник с диагнозом «ушиб головного мозга средней тяжести, перелом височной кости, в крайне тяжелом состоянии» находится в реанимационном отделении детской больницы имени Раухфуса.