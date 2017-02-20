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20.02.2017 09:09

Россиянке грозит тюрьма за кормление рыбок в Таиланде

Российская туристка задержана морской полицией провинции Пхукет в Таиланде за кормление рыбы хлебом у острова Рача, сообщает 20 февраля интернет-версия Phuket Gazette.

53-летняя Ольга Смирнова была задержана патрулем морской полиции во время кормления рыбы хлебом в районе коралловых рифов, где это запрещено законом, говорится в сообщении.

Россиянке, которая временно освобождена под денежный залог в размере 3 тысяч долларов, грозит штраф в размере 3 тысяч долларов и/или тюремное заключение сроком на один год, сообщает газета.

Источник: РИА Новости


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