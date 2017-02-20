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20.02.2017 09:01

В Петербурге задержаны девять наркодилеров

Девять жителей Петербурга в возрасте от 22 до 29 лет задержаны оперативниками в собственных квартирах днем 19 января. В общей сложности у себя дома они хранили больше 700 граммов наркотиков.

По данным «Фонтанки», силовики посетили петербуржцев в период с трех до пяти вечера в воскресенье. Двое из задержанных не успели избавиться от 675,1 г синтетического наркотика, еще у одного нашли более 40 граммов курительной смеси. Первым двум вменяется попытка сбыта запрещенного вещества в особо крупном размере, а последнему — сбыт.

У оставшихся шести подельников в квартирах нашли прочий необходимый для бизнеса «инвентарь» — весы, упаковку, телефоны и банковские карты.

В итоге пятеро из задержанных в рамках возбужденного уголовного дела отправились в следственный изолятор, еще четверых отпустили домой под подписку о невыезде.

 


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