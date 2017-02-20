Мужчина упал с высоты в подземный переход на Невском

Мужчина оказался в реанимации после падения в подземный переход в центре Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», утром 19 февраля в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили молодого мужчину, на вид 25 лет. Он рассказал, что около 8 часов с высоты 2,5 метра упал в подземный переход у дома №52 по Невскому проспекту. Виной случившемуся пациент назвал собственную неосторожность.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Его состояние оценивают как тяжелое.