Петербуржца подозревают в домогательствах к школьнице

Подозреваемого в домогательствах к девочке задержали в Петербурге. Помощи у полиции попросила мать ребенка.

Как стало известно «Фонтанке», 19 февраля в полицию с заявлением о преступлении против дочери 2009 года рождения обратилась петербурженка. Женщина рассказала, что накануне к ним в гости в Шушары приехал ее знакомый: он якобы и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

По факту возбуждено уголовное дело.