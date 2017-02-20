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20.02.2017 08:13

Пресса пишет об отставке замглавы Минэкономразвития

Заместитель министра экономического развития Алексей Ведев написал заявление об увольнении.

Об этом 20 февраля сообщает газета «Известия». Чиновник предположил, что его решение об отставке будет одобрено уже на этой неделе.

Источник издания, близкий к Минэкономразвития, подтвердил, что Ведев может покинуть ведомство в ближайшие дни. Официальный представитель министерства Елена Лашкина, в свою очередь, сообщила, что распоряжения правительства по этому вопросу пока не поступало.

Газета напомнила, что на прошлой неделе директором департамента макроэкономического анализа была назначена бывшая сотрудница Центробанка и Минфина Полина Бадасен. На нее возложили функции, которые выполнял Ведев, причем работу ее департамента курирует лично министр Максим Орешкин. «Поэтому вопрос о том, будет ли у Ведева преемник, пока остается открытым», — отмечает издание.

27 января газета «Ведомости» сообщила, что Ведев уйдет из министерства в феврале, он вернется в Институт экономической политики имени Гайдара. Одним из кандидатов на должность в министерстве, по информации издания, является зампред, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, ранее занимавший пост замминистра экономического развития.

Ранее в том же месяце Орешкин, который был назначен главой Минэкономразвития 30 ноября 2016 года, анонсировал перезагрузку в ведомстве. «У нас все будет так, чтобы соответствовать задачам, которые перед нами поставлены. Понятно, что коллектив Минэкономики очень профессионален — резких изменений он не требует. Будет определенная перезагрузка и настройка, этого не избежать. Но серьезных, кардинальных изменений не планируется», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Алексей Ведев в Минэкономразвития курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм. Он отвечал за макропрогнозы и статистические данные. Он на протяжении двух недель был врио главы ведомства после увольнения с этой должности Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день министра отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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