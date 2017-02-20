СМИ: Перед увольнением советнику Трампа передали план по снятию санкций с России

Экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его увольнения передали план по снятию санкций с России, пишет New York Times. По данным газеты, план разработан украинским депутатом Андреем Артеменко и предполагает, в частности, проведение на Украине референдума по вопросу передачи России Крыма в аренду.

По данным газеты, документ, предполагающий «мирный план для России и Украины», «продвигали» юрисконсульт Трампа и его бизнес-партнер Майкл Коэн и Феликс Сатер, а также украинский депутат Андрей Артеменко. Последний выступил автором предложения, а первый доставил его в Белый дом.

Издание пишет, что план предполагает «вывод всех российских сил из восточной Украины». Кроме того, на Украине предлагается провести референдум по вопросу передачи Крыма России в аренду на срок в 50 или 100 лет.

При этом в документе, пишет издание, содержится «больше, чем мирный план»: Артеменко утверждает, что имеет доказательства — «названия компаний, денежные переводы», — которые указывают на коррупционность президента Украины Петра Порошенко и могут помочь «свергнуть его». Кроме того, планы Артеменко, как сообщил он сам, получили одобрение «высокопоставленных помощников Путина».

Инициативу Артеменко прокомментировал NYT посол Украины в США Валерий Чалый. Артеменко, по его словам, «не уполномочен представлять от имени Украины альтернативные мирные планы каким-либо зарубежным правительствам, включая американскую администрацию». Говоря о предложении отдать Крым России в аренду, Чалый отметил, что это «грубое нарушение конституции». Такие идеи могут предлагаться «только теми, кто открыто или тайно представляет российские интересы», подчеркнул он.

Именно такой реакцией украинской стороны, подчеркивает NYT, и может объясняться то, почему проект Артеменко включает распространение «компромата» на Порошенко и его ближайших соратников.

Коэн и Сатер отметили, что предложение с Трампом не обсуждали. Коэн рассказал, что ожидал от Флинна ответа, однако тот был уволен. Теперь они втроем вместе с Артеменко, как пишет газета, надеются на то, что на предложенный план обратит внимание новый советник Трампа по национальной безопасности.