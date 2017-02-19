В результате взрыва в столице Колумбии пострадал 31 человек

В результате взрыва с столице Колумбии Боготе пострадал 31 человек, сообщает 19 февраля РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

«Тридцать один человек ранен, двое находятся в тяжелом состоянии в результате взрыва в районе Макарена, который произошел в утренние часы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 20 пострадавших — полицейские.

По предварительным данным, начиненный взрывчаткой предмет взорвался на пути следования полицейского кортежа.