В Киеве начались столкновения сторонников блокады Донбасса и полиции
На Институтской улице Киева начались столкновения между сторонниками блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с сотрудниками правоохранительных органов, передает 19 февраля «Интерфакс-Украина».
Сообщается, что потасовка началась с того, что полицейские помешали пронести на место металлические предметы для установки палаток.
На месте находятся украинские народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев.
Источник: "Газета.ру"