В Иране заявили о движении к стратегическому союзу с Россией

Глава парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Иран «движется к стратегическому альянсу с Россией» на Ближнем Востоке. Об этом сообщает 19 февраля портал «Аль-Маядин».

По словам Лариджани, Россия и Иран сходятся в видении ситуации в регионе. В частности, он отметил, что между Москвой и Тегераном нет расхождений в вопросе сирийского урегулирования. Иран, по его словам, соглашается с Москвой и Анкарой в том, что переговоры между участниками сирийского конфликта в Астане должны разрешиться политическом путем.

Лариджани также отметил, что Иран не ведет переговоры с террористами, заявив, что для страны «здесь находится красная линия».

В августе 2016 года Россия начала использовать иранскую авиабазу Хамадан для ударов по боевикам в Сирии. В феврале 2017 года Иран продлил разрешение для России использовать воздушное пространство страны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. По его словам, это решение было обусловлено «полной стратегической кооперацией» между странами.

Кроме того, Россия поддерживает сделку стран «шестерки» и Ирана по ядерной программе, которая была заключена летом 2015 года.

«Несколько раз мы слышали от Трампа и новых властей США, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) не был хорошей сделкой. Мы не разделяем мнение США», — заявлял замглавы МИД Сергей Рябков.