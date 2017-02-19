ФСБ выясняет, отчего в Петербурге разбился насмерть третий подросток за несколько дней

Трагедия произошла утром 19 февраля в Приморском районе Петербурга: 16-летний юноша разбился, упав с 16-го этажа дома на улице Савушкина. Перед падением с 16-этажного дома он снял верхнюю одежду, что напоминает стереотип поведения участников «групп смерти». «Фонтанка» узнала, что теперь информацию о подобных детских смертях будут собирать оперативники госбезопасности.

По данным «Фонтанки», юноша погиб утром 19 февраля возле дома 127 по улице Савушкина. Накануне вечером, в субботу, Игорь отмечал свой день рождения – шестнадцатилетие, которое фактически было во вторник, 14 февраля. Вечером 18 февраля он вернулся домой пьяным, что стало причиной ссоры с родителями. На следующее утро, отоспавшись, молодой человек обсудил инцидент с родственниками, извинился, и конфликт казался исчерпанным. Однако спустя некоторое время юноша оделся, взял рюкзак и ушел. А вскоре он уже мертвый лежал на асфальте перед домом.

«Фонтанка» изучила профиль Игоря «ВКонтакте». Смеем заверить: он не выделяется ничем специфическим для его возраста. Судя по выложенным фото, он часто проводил время в компании сверстниц и бывал с родителями на море. Его друзья по сети уже откликнулись на событие. Так, некий «Белый» написал на стене его страницы: «Он был нормальным и позитивный пацаном)))) Всегда помогал и давал списывать,не кидал,когда было трудно» (орфография сохранена. – Ред.).

Никаких признаков того, что погибший увлекался ставшими в последнее время печально известными «группами смерти», редакция "Фонтанки" не нашла.

Тем не менее тот факт, что парень оставил на 16-м этаже дома верхнюю одежду, напомнил о недавнем прыжке 10-летней жительницы города Кириши в Ленобласти. На днях школьница бросилась с 14-го этажа из-за призывов как раз в «группах смерти», оставив на месте прыжка рюкзак и куртку. Напомним, что она серьезно травмирована, но осталась жива.

А вечером 18 февраля с 12-го этажа в поселке Павлово Всеволожского района Ленобласти также после ссоры с сестрой из-за выпивки выпала 14-летняя школьница.

Как стало известно «Фонтанке», руководство Следственных комитетов Петербурга и Ленобласти дало указание своим подчиненным в районах систематизировать всю информацию о детских суицидах. Насколько известно «Фонтанке», в том случае, если при проверках трагедий установят факты, что погибшие или покалеченные дети состояли в «группах смерти», информация будет передаваться в Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Это связано с тем, что именно в региональном ведомстве госбезопасности сформирована группа по оперативному сопровождению известного дела, по которому арестован предполагаемый организатор таких «групп» – Филипп Будейкин, по прозвищу Лис.