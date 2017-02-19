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19.02.2017 19:17
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За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"

Петербургские стартаперы пообещали превзойти Amazon и Касперского, научиться управлять виртуальной реальностью силой мысли и обеспечить все заводы 3D-принтерами. «Этот треш невозможно слушать», - ответили им инвесторы.
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
фото с сайта vk.com

«Фонтанка» познакомилась с проектами участников форума Saint-Startup, прошедшего 18 февраля в университете ИТМО, и узнала, почему более высокотехнологичным стартапам инвесторы предпочли стеклоплавильную печь для ремесленников, но денег в итоге не дали никому.

– Добрый день! Меня зовут Олег Новиков, и сегодня мы с моим партнером Михаилом Козловым представим проект Good Product, только где же он?

– Олег, прости. Я был в магазине, огромные очереди. Хотел потратить три тысячи, а потратил пять. Просто ужасно, – говорит Михаил Козлов, выходя на сцену с двумя огромными пакетами.

– Благодаря сервису Good Product на все проблемы, связанные с покупкой продуктов, будет предоставлено решение, – бодро резюмирует Олег Новиков.

Это вовсе не очередной выпуск магазина на диване, а презентация высокотехнологичных стартапов, создатели которых закончили обучение в бизнес-акселераторе Future Technologies, созданном университетом ИТМО в 2015 году. Цель акселерации – превратить придуманную технологию в начинающий бизнес. «Высокотехнологичные стартапы — это золото 21-го века, как нефть была золотом 20-го», – подчеркивает управляющий партнер Future Technologies Андрей Мясков.

Акселератор не дает деньги, но помогает их найти, организовывая встречи с потенциальными инвесторами — венчурными фондами, бизнес-ангелами, корпорациями. Выступление на форуме Saint-Startup для выпускников акселератора — первый шанс выйти в мир большого бизнеса, повторив успех Facebook, Uber и SpaceX. А для инвесторов — раньше других приметить так называемых «единорогов» – проекты, которые принесут им возврат вложенных средств в тысячекратном объёме.

Презентация проходит в формате питч-сесии. У выступающих всего три минуты, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов в своей идее и еще одна минута на ответы на вопросы.

Сценка с пакетами порадовала жюри. «Это очень круто, что технари презентуют хотя бы так», – похвалил выступающих Денис Кузьмин, основатель сервиса StartUP BAZAAR, позволяющего стартапам и инвесторам найти друг друга, Денис Козьминых.

А вот бизнес-модель, по мнению инвесторов, сильно хромает. На проект интернет-магазина продуктов начинающие предприниматели просят у инвесторов несколько миллионов рублей и уже за год обещают отбить все вложенные средства. Но неясно, как они будут конкурировать с монстрами сетевого ретейла, которые уже начинают запускать собственные интернет-магазины и вложили в это миллиарды, отметил эксперт Союза организаций бизнес-ангелов Александр Гаврюшенко.

«Не смущает, что у вас очень много конкурентов и очень много мертвых конкурентов?» – поинтересовался он у выступавших.

Многие из начинающих предпринимателей – вчерашние студенты, кто-то еще продолжается учиться. Выступление не всем дается легко. У Тамары Ковалевой, представляющей стеклоплавильную печь Gutte, слайды на презентации переключаются в произвольном порядке. «Так я, может быть, не успела бы, а вы хотя бы все слайды увидели», – извиняется она перед слушателями. Руководитель проекта по созданию 3D-принтеров Егор Гурвиц от волнения уносит с собой пульт для переключения слайдов. Почти у всех проблема с таймингом. Погружаясь в описание уникальности своих технологий, мало кто успевает рассказать инвесторам о том, как те смогут заработать на них деньги.

Но жюри не знает пощады. «Вы отстали с вашей технологией на несколько лет», – говорит авторам проекта по зарядке телефонов и других гаджетов от газовых баллонов Power Micromashines Александр Гаврюшенко. По его словам, в походных условиях с этим уже неплохо справляются солнечные батареи, которые к тому же более безопасны.

«Вы повторили Amazon, и у вас будут проблемы с интеллектуальной собственностью», – предрек проекту роботизированного склада директор клуба бизнес-ангелов Venture Club в Петербурге Евгений Турвиненко.

«Но мы не разработали нового робота и не устраиваем революцию, как Amazon, – у нас эволюция», – попытался отбиться Илья Алексеев, но кончившееся время положило конец дискуссии.

«На основании нерепрезентативной выборки в 20 человек вы просите у нас 12 миллионов. Может быть, сначала создадите сайт и соберете предзаказы?» – посоветовал Евгений Турвиненко авторам высокоскоростной камеры для съемки замедленных процессов MPM Fusion.

Директор Venture Club также выразил сомнения в востребованности антивирусной системы «КОДА». По словам ее создателей, она сможет блокировать вирусы с момента их появления — то есть быстрее, чем продукт такого гиганта, как Kaspersky. «Для серьезных компаний это не годится, а домохозяйки не знают, что такое антивирусная защита», – отметил Евгений Турвиненко.

Быть реалистами жюри посоветовало и авторам проекта 3DSLA, которые заявили о готовности через три года занять 8% российского рынка 3D-принтеров. По их словам, продукт, который будет дешевле импортных конкурентов, готов купить любое российское предприятие. «Ваши коллеги свою разработку уже два года пытаются продать заводам. Но те не хотят работать со стартапами», – говорит Александр Гаврюшенко.

Не увидело жюри «единорогов» и в разработчиках комплектующих для человекообразных роботов Twista. Кроме того, по мнению экспертов, цифры необходимых инвестиций были занижены на порядок, а сам размер рынка недооценен.

«Ничего не приготовили» для инвесторов и создатели Tusion, считает Александр Гаврюшенко. Хотя проект похвалили за амбициозные задачи — разработав игровое приложение для владельцев нейрогаджетов, в перспективе его авторы хотят научить людей взаимодействовать с виртуальной реальностью только с помощью мысленных сигналов.

Всего в презентации приняло участие 10 проектов. Однако все доклады больше напоминали научную конференцию, чем встречу с инвесторами, подвел итог питч-сессии Михаил Насибулин, заместитель директора НП «Лифт в будущее», организованной АФК «Система».

«Никому денег дать не готов», – заявил он.

Евгений Турвиненко был еще более категоричен. «Треш, который вы изливали, невозможно вынести. У кого-то цифры занижены, у кого-то завышены. У кого-то вообще нету. Вы же денег хотите, так сделайте что-то для этого», – отметил он.

Евгений Гаврюшенко отправил выпускников акселератора учить матчасть. «Прочитайте «Стартап» евангелиста Apple Гая Кавасаки, если нам не верите», – отметил эксперт.

Но жесткая критика — это неотъемлемая часть питч-сессий, отмечают организаторы. Сначала инвесторы разносят стартапы в пух и прах, а потом в кулуарах договариваются с авторами тех, кто все-таки их зацепил. «Поскольку часто такие сделки заключаются на условиях секретности, оценить настоящую результативность встреч сложно», – пояснил представитель департамента проектной и инновационной деятельности ИТМО Арсений Третьяков.

Но лучший проект инвесторы все же назвали. Им стала стеклоплавильная печь Gutte, разработанная по патенту преподавателя Академии Штиглица Ивана Козицына и предназначенная для мастеров-ремесленников. Она питается от электросети и, в отличие от аналогов, не должна работать круглосуточно. Предложенную авторами модель дистрибуции жюри раскритиковало, но наглядная демонстрация работы печки в холле заставила отдать первый приз ей. В прочих высокотехнологичных проектах инвесторы ничего не поняли, признал Михаил Насибулин.

«А тут нет никакой сложной и новой технологии – ребята придумали, как выдувать стекло в портативной печке. Это можно потрогать, и бизнес-модель понятна», – резюмировал он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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