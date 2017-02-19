Триста человек вышли на митинг против уплотнительной застройки на Космонавтов

Митинг против возведения дома на улице Космонавтов в Петербурге собрал 19 февраля около 300 человек. Горожане обратятся к губернатору с просьбой не допустить уплотнительной застройки.

Как сообщила «Фонтанке» местная жительница Татьяна Смирнова, согласованный митинг прошел у дома 61, корпус 2, по проспекту Космонавтов. Он продлился около полутора часов. «Мы собрали 260 подписей под обращением к губернатору», – рассказала Татьяна Смирнова.

Разрешение на строительство 25-этажного дома было выдано в сентябре 2016 года. Однако жители утверждают, что его оформили на основании подложных документов. Они обратились в Куйбышевский районный суд с иском о признании разрешения недействительным.

Проект застройки разработали на основании данных инженерно-геологических изысканий. Как указано в экспертизе, в июле – августе 2014 года на участке бурили скважины, брали пробы грунта. Но в это время, с 2008-го по август 2016-го, на земле работала платная автостоянка. Она не закрывалась ни на один день, и бурение скважин в этот период не производилось, говорит Татьяна Смирнова.

Квартал между проспектом Космонавтов и Пулковской улицей в 2000-х годах начал застраивать «Строймонтаж». Тогда на участке, где планируется жилой дом, собирались разместить детский сад.

Тем не менее земля была приватизирована, а в 2014 году комитет по градостроительству выдал ООО «НоксЭкспресс» градплан для возведения жилого дома. Детский сад теперь собираются возвести на месте детской площадки, говорится в обращении горожан.