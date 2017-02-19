Рогозин: Новые баллистические ракеты России могут «разорвать» ПРО США

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что новые межконтинентальные баллистические ракеты, разрабатываемые в России, могут преодолеть любую противоракетную оборону США, передает 19 февраля ТАСС.

Рогозин отметил, что российские ядерные силы сдерживания состоят из разных ракет, в том числе из «старых советских классических ракет» «Воевода», но уже разрабатываются новые ракеты.

«Это оружие скоро также появится в нашей армии. Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США. Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы», — заявил он.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Рогозин ответил Госдепартаменту США на обвинения в авиаударах по больницам в Сирии и выпад в адрес журналистки телеканала RT.